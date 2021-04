Sarà presentato Domenica 11 Aprile, il lavoro multimediale degli studenti del Dino Liotta per sensibilizzare alla donazione degli organi.

La Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi 2021, indetta dal Ministero della Salute su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT), è prevista per Domenica 11 aprile, di concerto con AIDO, Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule in tutta Italia.

L’iniziativa dell’AIDO Licata “Giuseppe Cammalleri”, presieduta dalla Prof.ssa Lavinia Fili’, si svolgerà di concerto con l’istituto comprensivo “G. Marconi”, precisamente con le quarte classi delle sezioni A, B, ed E, della scuola primaria Dino Liotta, coordinate da tutte le rispettive insegnanti – scrive la responsabile per la comunicazione del Comprensivo Marconi, Annamaria Milano – Gli alunni della primaria “Dino Liotta” hanno realizzato un video multimediale dal titolo “Insieme per la vita” dedicato all’importanza del Dono, “un gesto semplice, ricco d’amore”, come loro stessi lo hanno raccontato con immagini, pensieri, poesie e considerazioni. L’istituto è capofila delle numerose iniziative scolastiche della città. Sulla scia delle manifestazioni nazionali promosse dall’AIDO protagonisti ed interpreti degli atti di donazione sono gli studenti e le studentesse di tutto il mondo scolastico italiano.

A partire da venerdì 9 Aprile alle 10, state connessi sui canali social Facebook, Instagram e YouTube: a dare il via alle dirette nazionali saranno gli studenti dell’IIS RUFFINI di Imperia”.