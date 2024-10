Pubblicità

Alle 21.30 riparte la nuova stagione di Domus, l’approfondimento giornalistico di Lanterna Tv. In studio per la puntata inaugurale il Sindaco di Licata, l’avvocato Angelo Balsamo. Vari gli argomenti che verranno trattati con in primis la strettissima attualità legata alla recente alluvione da cui è stato investito il territorio. Appuntamento per questa sera alle 21.30 sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.