Domus, l’approfondimento giornalistico di Lanterna Tv, questa settimana andrà eccezionalmente in onda di giovedì sera, sempre alle ore 21,30. L’ospite in studio sarà il Sindaco Angelo Balsamo in una sorta di lunga intervista per affrontare i temi cittadini più importanti a quasi cinque mesi dall’insediamento.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv giovedì sera a partire dalle ore 21,30.