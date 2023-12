Pubblicità

Questa sera, Venerdì 1 Dicembre alle ore 21.30, in onda in diretta streaming su Lanterna TV – Visione cittadina una nuova puntata di Domus. In studio con il presentatore Giuseppe Cellura, gli imprenditori Roberto Antona e Tony Rocchetta. Sarà una puntata particolare e da non perdere con degustazioni e show culinari in diretta.

I temi trattati saranno:

Il nostro percorso dalla Terra alla Tavola

Valorizzazione del territorio

Ecosostenibilità ambiente

Campagna olearia 2023

I prodotti come l’olio extravergine d’oliva del Frantoio Antona e la farina e la pasta ricavate dai grani antichi di Tony

Ed infine anche un anticipazione dello svolgimento dei mercatini di Natale 2023, che inizieranno venerdì 8 dicembre a Licata.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 21,30.