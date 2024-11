Alle 21.30 torna Domus, l’approfondimento giornalistico di Lanterna Tv. In studio con il presentatore Giuseppe Cellura ci sarà il presidente della Pro Loco Licata, Angelo Cellura. Si parlerà di turismo in ottica presente e futura per la nostra città. Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 21.30.