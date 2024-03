Pubblicità

Alle ore 21,30 torna Domus, l’approfondimento giornalistico di Lanterna Tv. Si parlerà di agricoltura e della costituzione in fase iniziale di un Comitato Acqua che sta provando a mettere assieme quanti più agricoltori licatesi possibile per cercare soluzioni alternative all’approvvigionamento idrico. In studio, con il presentatore Giuseppe Cellura, ci sarà Angelo Consagra di Riscatto Agricolo che recentemente con una delegazione di colleghi si è recato a Roma per prendere parte alle manifestazioni del comparto.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 21,30.