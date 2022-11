Pubblicità

Si chiama “Un sorriso è per sempre” l’iniziativa di screening odontoiatrico per i più piccoli, promossa dal Rotary Club, che si terrà domenica, 4 dicembre 2022, in piazza Sant’Angelo a Licata.

L’attività, che ha ottenuto il patrocinio strumentale del Comune di Licata, avrà inizio alle ore 9,30 e sarà eseguita principalmente dai volontari del Rotary Club di Licata in collaborazione con uno studio dentistico e la Croce Rossa Italiana, unità territoriale di Licata, che installerà un presidio a supporto logistico.

Nel corso delle visite saranno distribuiti ai più piccoli alcuni gadget forniti da una nota azienda di prodotti per la cura della persona e della casa, sponsor della manifestazione.

L’attività di screening odontoiatrico si concluderà alle ore 13.