ADV
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a prender parte all’evento di Domenica 8 Marzo.
Una manifestazione collettiva che vive grazie al contributo, alla creatività e all’impegno di 19 associazioni del territorio, presenti con stand e testimonianze per tutta la giornata sul Lungomare Via Principe di Napoli.
Nell’ambito della manifestazione, alle ore 10,30 avrà luogo la cerimonia di intitolazione delle panchine dedicate a figure femminili che si sono contraddistinte.
Un segno permanente di memoria e impegno per la nostra città.