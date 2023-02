Pubblicità

Domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 08:00 alle 20:00 presso i locali della scuola d’inglese Trinity di Corso Umberto n. 53 a Licata si svolgeranno le primarie del Partito Democratico per la scelta del segretario/a nazionale.

“I lavori – si legge in una nota di partito – si apriranno con la costituzione del seggio elettorale e proseguiranno senza interruzioni.

Possono partecipare al voto le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’UE residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso del permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al partito democratico, dichiarino di

riconoscersi nella proposta del partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrate nell’albo pubblico degli elettori.

Per poter votare nel seggio di Licata – continua il partito – occorre essere residenti a Licata e presentarsi muniti del documento d’identità.

I cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 ai 18 anni, lavoratori e studenti fuori sede potranno votare solo se hanno effettuato la pre-registrazione al sito

www.primariepd2023.it entro le ore 12 del 24 febbraio 2023. I non iscritti al partito sono tenuti al versamento del contributo di almeno 2 euro”.