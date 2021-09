Pubblicità

GIORNATA NAZIONALE DEL SÌ

Domenica 26 settembre ricorre la Giornata del Sì per la donazione di organi, tessuti e cellule. I volontari Aido, come tutti gli anni, saranno presenti al porto turistico “Marina di Cala del Sole” dalle ore 10,30 fino alle ore 12,30 per sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulle novità digitali per iscriversi all’Aido e per manifestare, in modo semplice, veloce e sicuro, il proprio consenso. Il nuovo progetto di digitalizzazione, destinato a cambiare la storia della donazione degli organi e tessuti nel nostro Paese, sarà infatti lanciato nel corso della Giornata del Sì anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram.

È fondamentale esprimere il proprio Sì alla donazione, il SÌ alla vita!

Pertanto, invitiamo i nostri concittadini a raggiungerci la prossima domenica presso il Porto Turistico per condividere questa nostra grande scelta d’ amore verso il prossimo e questo straordinario evento, partecipando anche alla realizzazione di un video “Raccontami il tuo SÌ” insieme a tutti noi volontari.