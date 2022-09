Pubblicità

Il Circolo del Partito Democratico di Licata organizza un incontro tra la città e i candidati del partito in Piazza Elena, domenica 18 settembre alle ore 17:45 circa.

Sarà l’occasione per conoscere le idee e le proposte che il PD mette in campo per le elezioni al parlamento nazionale e all’assemblea regionale che si svolgeranno il prossimo 25 settembre e per conoscere i candidati che quelle idee e quelle proposte dovranno rappresentare.

Sarà presente il vice segretario nazionale Giuseppe Provenzano, candidato nel collegio plurinominale della camera, che chiuderà l’incontro.

Interverranno:

I candidati al Parlamento nazionale:

Marina Castiglione candidata all’uninominale al Senato;

Eleonora Sciortino candidata all’uninominale alla Camera;

Giovanna Iacono candidata al plurinominale alla Camera;

I candidati all’Assemblea Regionale Siciliana:

Michele Catanzaro – Totò Martello – Vita Mazza – Raoul Passarello – Stella Vella – Antonio Zarcone.

L’incontro sarà preceduto da un breve saluto introduttivo di Tiziana Alesci – Vice Segretario Provinciale e coordinato da Massimo Ingiaimo.

Ci auguriamo che i cittadini, i simpatizzanti e gli elettori partecipino numerosi, convinti come siamo che una comunità è tanto più matura quanto più è informata e consapevole.