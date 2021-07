Pubblicità

Non accennano ad arrestarsi gli incendi sul territorio licatese. Anche stamattina una serie di roghi si sono sviluppati in più punti del perimetro urbano. I 2 più consistenti nel tratto veloce di via Umberto secondo, a poche decine di metri dalla Montecatini, e in contrada Carrubbella Santa Zita, lungo la strada che conduce alla Rocca e al Pisciotto.