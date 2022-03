Pubblicità

Domenica alle ore 18 anche Licata manifesterà contro la guerra in Ucraina. E’ questo l’esito di un incontro in Municipio a cui hanno preso parte Alina Marzullo e Laura Scaglione da cui è partita la richiesta di manifestare e una raccolta di beni per il popolo ucraino.

In Aula consiliare, oltre all’amministrazione comunale e al Presidente del Conisglio Russotto, presenti i gruppi scout Licata 1, 2 e 4, l’Aido, il Cif, la Croce Rossa, la Guardia Costiera ausiliaria, Procivis, il Masci, il Cif, il Partito democratico e il Comitato Pisciotto. Presenti anche i consiglieri Callea, Peruga e Curella.

L’itinerario della manifestazione e’ stato concordato con le forze dell’ordine. Causa covid possono essere autorizzate solo manifestazioni statiche e il luogo prescelto è Piazza Sant’Angelo. Domenica gli atleti partecipanti alla gara di atletica leggera marceranno con in colori dell’Ucraina.