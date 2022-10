Licata si prepara ad ospitare il raduno delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Agrigento. Il 28° cammino di fraternità quest’anno si terrà a Licata domenica 30 Ottobre.

Il programma prevede alle 8 la riunione e l’accoglienza delle confraternite presso la scuola Marconi. Alle 9 una conferenza sul tema “La fede in Cristo nostra via accompagna i nostri passi nella storia”, alle ore 10,45 l’inizio del cammino per i principali corsi cittadini fino al Santuario di Sant’Angelo, a mezzogiorno la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Alle 13 saluti e consegna delle pergamene ricordo alle Confraternite partecipanti.