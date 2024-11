Trekking, buon vino e degustazione di piatti con prodotti a Km Zero.

Domenica 24 novembre il “Trek&Wine” di VisitAgrigento nella Cantina Quignones, a Licata

A Licata torna, grazie a VisitAgrigento, il cammino autunnale nella Cantina Quignones di contrada Sant’Oliva. L’appuntamento è per domenica 24 novembre.

E’ in autunno, quando le foglie ingialliscono, la luce dà spettacolo ed il vino novello è già pronto nelle botti, che amiamo condurvi in uno dei luoghi più belli, e panoramici, di Licata: la contrada Sant’Oliva, dalla cui sommità si gode una vista senza eguali della Valle del Salso.

Per tutti gli appassionati di vino, e non solo, Domenica 24 Novembre sarà una giornata da non perdere.

Alfredo Quignones, titolare dell’omonima azienda agricola, ci guiderà tra i vigneti il cui frutto diventa un vino di altissima qualità, raccontandoci la storia di questa terra con pause tra uliveti secolari e mandorleti. Si, perché i nostri passi saranno scanditi dalla storia, dal racconto di una terra fertile, con gli occhi che avranno difficoltà ad abituarsi alla bellezza che offre la campagna siciliana.

E poi, a pranzo, la degustazione con la caponata, le salse e le creme di Terra Delicata, gustosissima produzione a chilometro zero realizzata con i prodotti raccolti proprio in queste terre, la ricotta preparata a due passi da qui e lo sfincione locale e… naturalmente il vino Quignones.

Lunghezza percorso: 2,5 km circa

Difficoltà: facile

Durata cammino: 2 ore (compresa di pause)

Quota di partecipazione:

– 30,00 euro dai 13 anni in su

– gratis fino ad 12 anni

N.B. Non è consentito l’accesso di animali da compagnia.

Evento organizzato da Azienda Agricola Quignones, VisitAgrigento, Associazione Sweet Sicily.

Informazioni ed iscrizioni via whatsapp al 3807985180