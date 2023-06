Pubblicità

Si svolgerà domani, sabato 10 giugno 2023, dalle ore 7 alle ore 13, “PuliAmo Licata”, l’iniziativa di sensibilizzazione civica contro l’abbandono dei rifiuti, voluta fortemente dal sindaco di Licata Angelo Balsamo e accolta dai cittadini con grande entusiasmo.

Molte le adesioni all’attività che domani vedrà impegnati sindaco, assessori e consiglieri comunali al fianco di singoli cittadini, associazioni e ditte private che metteranno a disposizione automezzi, attrezzature e personale, in questa campagna di sensibilizzazione che non ha precedenti in città.

“PuliAmo Licata”, non costituirà un caso isolato, ma sarà ripetuta ciclicamente e servirà a stimolare il senso civico dei cittadini, fornendo, al contempo, un esempio di buone pratiche ambientali alle nuove generazioni, educandole al rispetto e all’amore per la propria città.

“La città, dopo anni di abbandono vuole tornare, in brevissimo tempo – dichiara il sindaco Balsamo – a splendere e vuole presentarsi ai turisti nella sua forma più smagliante. Con “PuliAmo Licata”, abbiamo inteso stimolare l’intera città a prendere le redini del proprio futuro, rifacendosi il look con una azione civica senza precedenti, per presentarsi ai visitatori in tutto il suo splendore, mettendo in bella mostra le sue bellezze architettoniche, il suo liberty, la sua storia e il suo mare. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare in massa all’iniziativa di domani. “PuliAmo Licata” – conclude Balsamo – rappresenta un atto di amore dei cittadini verso la città nella quale vivono”.