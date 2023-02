Pubblicità

Su disposizione del presidente Giuseppe Russotto è convocato per domani, mercoledì 1° marzo 2023, alle ore 18,00, presso l’aula consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione dei seguenti punti all’ Ordine del Giorno:

Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;

Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 – integrazione documentale proposta di C.C. n. 13 del 19 dicembre 2022

Recesso del Comune di Licata dal Gruppo di Azione Costiera Unicità del Golfo di Gela Società Consortile arl.