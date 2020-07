Il panettone è uno dei dolci tipici natalizi più consumati in Italia. La scelta offerta dal mercato è davvero ampia: basta entrare in un supermercato per rendersi conto della quantità di marche che affollano il settore.

Eppure, chi vuole mangiare il vero panettone opta sempre per un prodotto artigianale, dal sapore inconfondibile e realizzato con ingredienti di prima qualità. A questo proposito quello che viene considerato, sia in Italia che all’estero, il migliore, è il panettone artigianale Tiri, caratterizzato da un impasto soffice, risultato di un particolare processo di lavorazione e di una lunga lievitazione.

Il miglior panettone artigianale del mondo

La Tiri è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1957 ad Acerenza, in provincia di Potenza. Nel suo catalogo di prodotti sono presenti i bauletti, le colombe ed i panettoni. Questi ultimi hanno ricevuto per quattro anni consecutivi il premio di migliori di Italia. Vincenzo Tiri, esponente della terza generazione della famiglia, viene ormai considerato il maestro dei dolci lievitati. I riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale non lasciano dubbi. Per questo motivo il panettone tiri originale è uno dei più apprezzati, nonché uno dei migliori presenti in commercio.

Il panettone è per i pasticcieri ed i fornai la sfida più difficile. La famiglia Tiri è riuscita a differenziarsi dalla massa, introducendo anche delle novità rispetto a quelli che sono i metodi classici di preparazione. Per creare un panettone sono necessari tre giorni di tempo.

Il metodo Tiri prevede infatti tre fasi di impasto e ben tre fasi di lievitazione naturale, per un totale di 72 ore. Ma è proprio questa lunga e meticolosa lavorazione che permette a questi dolci natalizi di essere più soffici e più digeribili. Il panettone Tiri è disponibile in diverse versioni, tutte acquistabili anche sul portale specializzato saporideisassi.it, sito su cui è possibile trovare i migliori prodotti tipici del Sud Italia, ma non solo.

Le versioni del panettone Tiri

Il panettone Tiri Tradizionale si caratterizza per la presenza di uvetta, arancia lucana e cedri canditi. Tiri Cioccolato Bianco e Caffè ha un sapore inconfondibile, frutto di dell’impiego di chicchi di caffè di prima qualità e del migliore cioccolato bianco.

C’è poi il panettone Tiri Caramello Salato, una vera chicca per chi è alla ricerca delle ricette più intriganti. Il dolce è ricoperto con una glassa di cioccolato, con la granella di caramello salato: da questo contrasto nasce un abbinamento magico, la classica esplosione di sapori. E a proposito di esplosione di sapori è doveroso presentare anche il panettone Tiri Albicocca, Bergamotto e Cioccolato.

Si tratta dell’ultimo nato in casa Tiri. La dolcezza e il profumo dell’albicocca di Tursi va a sposarsi alla perfezione con quella punta di acidità caratteristica del bergamotto. Il cioccolato completa la ricetta. Tutti i panettoni vengono preparati con la regola dei tre impasti e delle 72 ore di lievitazione; vengono utilizzati esclusivamente ingredienti freschi e non ci sono conservanti.

Non solo dolci natalizi: la colomba e il bauletto

La stessa metodologia di preparazione viene utilizzata anche per la colomba Tiri, il cui impasto, soffice, aromatico e digeribile, viene arricchito dall’arancia candita. Il dolce è coperto con una glassa croccante di mandorle e granella di zucchero.

Se il panettone rappresenta il dolce natalizio per eccellenza e la colomba il tipico dolce pasquale, il Bauletto Tiri è disponibile tutto l’anno in diverse varianti. Al bauletto classico all’amarena si affiancano quelli con arancia e cioccolato, con caffè e cioccolato bianco, con uvetta e arancia.