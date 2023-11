Pubblicità

Verrà presentato sabato 25 novembre 2023, nell’Aula Magna del LICEO “V. LINARES”, il “Documento” riassuntivo dei lavori svolti durante il ciclo d’incontri organizzati dal Centro Studi Gaetano De Pasquali lo scorso inverno. Raccolte in un volumetto – a cura di Angelo Biondi (direttore del Centro) – le relazioni e le proposte programmatiche formulate sugli importanti temi affrontati, saranno, ora, patrimonio di tutti i cittadini licatesi. Idee, progetti, spunti di riflessione, utili alla gestione politica-amministrativa della nostra città, potranno essere facilmente consultabili sia nella versione cartacea (il volumetto verrà omaggiato a tutti gli attuali amministratori comunali), sia nella versione digitale in PDF (che sarà inviata gratuitamente via email a quanti ne faranno richiesta). Un documento minuzioso che è il frutto di attente e qualificate analisi di eminenti relatori, arricchite dal fattivo contributo dei tanti concittadini intervenuti negli spazi dedicati al dibattito. A loro e a quanti hanno contribuito a dare vita a questi momenti di democrazia partecipata, è dedicato questo lavoro, con l’auspicio che possa essere un valido strumento per aiutare gli amministratori di oggi e di domani nell’espletare al meglio il proprio mandato.

La serata sarà, anche, l’occasione per celebrare il ricordo del compianto prof. CALOGERO CARITA’. Sua la relazione, presente nel volumetto, dedicata al tema dell’importanza della cultura e della valorizzazione dei beni culturali per lo sviluppo di Licata, è una disamina puntuale e dettagliata (non poteva essere diversamente), l’ennesimo atto d’amore regalato alla sua tanto amata città natia.

A raccontare l’uomo, lo storico, lo studioso a cui la città di Licata deve tantissimo, sarà il prof. Francesco La Perna, che interverrà all’evento nella sua qualità di storico e di Ispettore Onorario Ai Beni Culturali della nostra città.