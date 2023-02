Pubblicità

Tragedia sfiorata all’Istituto tecnico per Geometri Ines Giganti Curella. Secondo una prima ricostruzione, un docente si sarebbe buttato da una finestra al terzo piano. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. L’uomo è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Per far luce sulla dinamica indagano I Carabinieri della Compagnia di Licata.