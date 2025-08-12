È Tommaso Greco a vincere il terzo Dj Contest Vivere&Viaggiare. Il giovane dj licatese ha avuto la meglio al termine di una competizione che ha messo in gara ben 10 partecipanti provenienti da ogni parte della Sicilia. Tommaso Greco vince una crociera messa in palio da MSC, main sponsor della manifestazione. Sul secondo gradino del podio, Giovanni Bellia di Palma di Montechiaro. Terza Tiziana Virzì di Cianciana. A conclusione del DJ Contest, sul palco è salito Cristian Marchi che ha fatto ballare Piazza Progresso con il suo dj set. A metà competizione, l’esibizione delle Violiniste Chic. A fine serata, abbiamo raccolto la soddisfazione dell’organizzatore del Contest Ivan Milite.