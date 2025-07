Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con il 3° Vivere&Viaggiare Dj Contest quest’anno ospitato in Piazza Progresso. Sarà Cristian Marchi la Guest Star della serata. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv.

10 i dj in gara provenienti da ogni parte dell’Isola che si esibiranno con un tempo di 7 minuti a testa.

Ecco chi sono:

Tiziana Virzì di Cianciana; Massimiliano Cultrona di Adrano; Tommaso Greco di Licata; Giuseppe Vitali di Licata; Giovanni Bellia di Palma di Montechiaro; Giuseppe Urso di Camastra; Alessandro Callea di Licata; Di Gregorio Clara diSanta Margherita di Belice; Bruno Deejay di Assoro; Mazzola Claudio di Palermo.

Per il primo classificato, il premio è una Crociera MSC.

Questi i giudici della serata.

Le violiniste Chich – Sergio Matina (Vincitore ai Dance Music Awards 2025) – Francesco Bonafede (MSC) – Marco Magliarisi – Anna Triglia (Presidente Consiglio Comunale di Licata) – Callea Carmelinda (Assessore allo sport Turismo e Spettacolo del Comune di Licata), Jo Corbo (Dj, Produttore Musicale Art Director, Scopritore giovane Talenti).

A presentare l’evento saranno Riccardo Gaz e Gloria Incorvaia.

Queste le parole dell’organizzatore Ivan Milite. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Angelo Balsamo per il costante supporto e l’attenzione dimostrata nel corso di tutto il percorso; all’ex Assessore Maria Sitibondo, che ha avuto il merito di avviare questa importante manifestazione; e all’Assessore Carmelinda Callea, che l’ha saputa proseguire con costanza e dedizione sin dal suo insediamento”.