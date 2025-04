È Ivan Milite a presentare una grande iniziativa: il 3° Dj Contest Vivere&Viaggiare. A rendere unica la serata, la presenza di Dj Cristian Marchi.

“Dopo il grande successo dello scorso anno della seconda edizione del “Vivere & Viaggiare Licata Dj Contest – Memorial Vicenzo Magliarisi” è finalmente arrivato il momento di vivere un’altra notte indimenticabile!

Preparati per una serata tutta da vivere, da ballare, da raccontare perché l’11 Agosto a Licata, non sarà una semplice data, ma un’esperienza che ti lascerà senza fiato. In una location nuova, mai utilizzata prima, tra scorci suggestivi e il mare che farà da cornice a ogni emozione, nasce un evento unico nel suo genere.

Due personaggi fuori dagli schemi, ironici, brillanti e travolgenti, faranno da filo conduttore a un viaggio pieno di sorprese, presentando sul palco, i veri protagonisti della serata: 10 dj emergenti, che si sfideranno in una gara avvincente di musica Commerciale, tra beat incalzanti e creatività pura.

A giudicarli, una giuria attenta e competente, chiamata all’arduo compito di scegliere il vincitore.

Ed in un paese di Mare come Licata, quale miglior premio potrebbe esserci se non uno che riguardi il mare????

Ma le vere sorprese non sono finite!

La serata si concluderà con un dj set esclusivo di: CRISTIAN MARCHI una delle leggende viventi della musica dance!

Con il suo stile inconfondibile, Cristian Marchi farà esplodere il palco, portando con sé un repertorio che ha fatto ballare mezzo mondo e un’energia che non si è mai vista prima.

Questa non sarà solo un’esibizione, ma una vera e propria esperienza sensoriale che trasformerà la notte in una festa senza precedenti.

Un sentito ringraziamento al Comune di Licata, Al Sindaco del Comune di Licata Angelo Balsamo Sindaco e all’Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo Maria Sitibondo per aver creduto in questo progetto e per il suo prezioso supporto.

Grazie alla loro collaborazione, siamo riusciti a dare vita a un evento che celebra la creatività, la musica e i giovani talenti, che trasformerà la nostra città in un palcoscenico di emozioni e opportunità”.

Stay tuned: Per chi volesse partecipare o avere maggiori informazioni, può contattarci in privato ai numeri

Ivan 3273233418

Marco 3334777219

Francesco 3470526205