Siamo entusiasti di presentarvi i DJ selezionati per la prima edizione del Dj Contest Camastrese, che si terrà il 28 Agosto 2025presso l’American Bar di Cristian Scarso a Camastra!

L’evento sarà presentato da Emanuele Cellauro e trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.

L’inizio della serata sarà allietata dalle ore 20:30 alle 21:30 dal dj camastrese Giovanni Scopelliti.

I 12 talentuosi DJ che si esibiranno sono:

Alessandro Vitello (Palma di Montechiaro – AG)

Giuseppe Vitali (Licata – AG)

Christian Lombardo (Naro – AG)

Vicio Martines (Canicattì – AG)

Alessandro Callea (Licata – AG)

Samuele Fazio (Canicattì – AG)

Antonio Costanza (Camastra – AG)

Salvatore Provenzano (Palma di Montechiaro – AG)

Giovanni Bellia (Palma di Montechiaro – AG)

Massimiliano Cultrona (Adrano – CT) Antonio Ferraro (Canicattì– AG) Natal dj (Palma di Montechiaro- AG)

Ogni DJ avrà 7 minuti per esprimere la propria arte musicale, scegliendo liberamente il genere che più lo rappresenta.

Il contest vedrà la partecipazione speciale ed esclusiva di due giovani già affermati dj della provincia.

Si tratta di Tommaso Greco, vincitore dell’ultimo Dj Contest Vivere & Viaggiare disputato a Licata lo scorso 11 Agosto e di Giuseppe Urso, il più giovane dj della Provincia di Agrigento che in occasione del contest di Licata ha ricevuto come premio da Jo Corbo DJ l’invito per suonare ad una serata nella più importante discotecadella provincia di Agrigento, il “Koveed”.

I due artisti si esibiranno a metà contest dando quindi un tocco ancora più suggestivo e di classe ad una serata che si preannuncia davvero al top per il primo Contest in terra camastrese.

La serata sarà animata da ballerine.

Dopo la fine del contest e in seguito alla premiazione, la serata continuerà con i seguenti ospiti conosciuti nel panorama regionale:

Muchachos de Palma

T.Boss

Massimo Candura

Giuseppe Urso dj

Alex delaj

Domenico Lupo dj

I membri della giuria sono:

Massimo Candura – Presidente di giuria, dj e vocalist (Naro- AG)

Dino deejay di RADIO SIRIO (Canicattì)

Gaetano Provenzani (Dj T.Boss)- Professore in musica, dj e promoter musicale (Palma di Montechiaro-AG)

Alberto Cannatella – Cantautore (Cianciana- AG)

Dino Sciovè – Professore in musica (Camastra-AG)

Rosamaria Giunta- Professoressa in musica (Naro-AG)

L’evento è stato organizzato dall’associazione SottoSopraEvent:

Buon Dj Contest a tutti i partecipanti!