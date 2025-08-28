E’ tutto pronto per la prima edizione del DJ contest di Camastra in programma dal 28 Agosto presso l’American Bar di Cristian Scarso. L’evento è organizzato dall’associazione SottoSopraEvent.
L’evento sarà presentato da Emanuele Cellauro e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna TV!
L’inizio della serata sarà allietata dalle ore 20:30 alle 21:30 dal dj camastrese Giovanni Scopelliti.
I 12 talentuosi DJ che si esibiranno sono:
Alessandro Vitello (Palma di Montechiaro – AG)
Giuseppe Vitali (Licata – AG)
Christian Lombardo (Naro – AG)
Vicio Martines (Canicattì – AG)
Alessandro Callea (Licata – AG)
Samuele Fazio (Canicattì – AG)
Antonio Costanza (Camastra – AG)
Salvatore Provenzano (Palma di Montechiaro – AG)
Giovanni Bellia (Palma di Montechiaro – AG)
Massimiliano Cultrona (Adrano – CT) Antonio Ferraro (Canicattì – AG) Natal dj (Palma di Montechiaro – AG)
Ogni DJ avrà 7 minuti per esprimere la propria arte musicale, scegliendo liberamente il genere che più lo rappresenta.
Il contest vedrà la partecipazione speciale ed esclusiva di due giovani già affermati dj della provincia.
Si tratta di Tommaso Greco, vincitore dell’ultimo Dj Contest Vivere & Viaggiare disputato a Licata lo scorso 11 Agosto e di Giuseppe Urso, il più giovane dj della Provincia di Agrigento che in occasione del contest di Licata ha ricevuto come premio da Jo Corbo DJl’invito per suonare ad una serata nella più importante discoteca della provincia di Agrigento, il “Koveed”.
I due artisti si esibiranno a metà contest dando quindi un tocco ancora più suggestivo e di classe ad una serata che si preannuncia davvero al top per il primo Contest in terra camastrese.
La serata sarà animata da ballerine
Dopo la fine del contest e in seguito alla premiazione, la serata continuerà con i seguenti ospiti conosciuti nel panorama regionale:
Muchachos de Palma
T.Boss
Massimo Candura
Giuseppe Urso dj
Alex delaj
Domenico Lupo dj
Daniel Calzature U Palmisi
I membri della giuria sono:
Massimo Candura – Presidente di giuria, dj e vocalist (Naro – AG)
Dino deejay di RADIO SIRIO (Canicattì)
Gaetano Provenzani (Dj T.Boss)- Professore in musica, dj e promoter musicale (Palma di Montechiaro-AG)
Alberto Cannatella – Cantautore (Cianciana- AG)
Dino Sciovè – Professore in musica (Camastra – AG)
Rosamaria Giunta – Professoressa in musica (Naro-AG)