Istituito il divieto di sosta con rimozione da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, dalle ore 00 alle ore 24, in piazza Progresso, nel tratto compreso tra la via San Paolo e la piazza Giacomo Matteotti.

A renderlo noto, con ordinanza n. 469 del 5 dicembre 2023, è il vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale di Licata, Ignazio Incorvaia.

Il provvedimento si è reso necessario per salvaguardare dalla sosta selvaggia le installazioni collocate in occasione delle festività natalizie, nell’area antistante il Palazzo di Città, specificamente nel tratto compreso tra la via San Paolo e la piazza Giacomo Matteotti.

Il servizio segnaletica del Dipartimento 4 – Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica atta alla materiale rappresentazione del provvedimento.