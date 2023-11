Pubblicità

Divieto di deposito incontrollato di fiori e addobbi in seguito a funzioni religiose nelle camere mortuarie dei due cimiteri comunali. Il provvedimento è stato emesso sotto forma di ordinanza sindacale e riguarda i camposanti di Marianello e Cappuccini. Il documento firmato dal Sindaco Angelo Balsamo evidenzia come “dopo le funzioni religiose per le esequie dei defunti, le agenzie funebri trasportano gli addobbi floreali e i mazzi di fiori dalle chiese ai cimiteri depositando tutto nelle camere mortuarie in attesa della tumulazione”. Secondo Palazzo di Città, il problema è di natura igienica considerato che “gli innumerevoli addobbi floreali unitamente ai mazzi di fiori freschi, depositati all’interno delle camere mortuarie in modo incontrollato rimangono in deposito per parecchi giorni provocando nocive e maleodoranti esalazioni nell’ambiente”. Alla base del provvedimento appena adottato dal Comune c’è quindi la necessità di garantire la salubrità dei luoghi evitando inoltre l’ulteriore inquinamento provocato dalla collocazione dei fiori sulle bare subito dopo la tumulazione. L’unica eccezione riguarderà il cuscino di fiori sulla bara che in ogni caso non dovrà entrare nei 2 cimiteri ma solo all’interno delle camere mortuarie cimiteriali.