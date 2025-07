Favara – I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 61enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa .

L’uomo, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinarsi all’abitazione del padre, ultra novantenne, si è presentato nei pressi dell’immobile. L’anziano, temendo per la propria incolumità, ha prontamente allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno individuato il 61enne ancora nelle vicinanze dell’abitazione.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Nel corso delle concitate fasi dell’intervento, ha opposto attiva resistenza, aggredendo i militari e provocando lievi lesioni a uno di loro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Favara, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Successivamente è comparso dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione in carcere in attesa di giudizio.

Ancora una volta, la tempestività dell’intervento dell’Arma ha consentito di garantire la sicurezza della vittima e di impedire il reiterarsi di condotte vessatorie.