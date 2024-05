Pubblicità

Si è svolto ieri il primo di una serie di incontri relativi all’iniziativa “Diventa Cicerone” promossa dalla ProLoco di Licata in collaborazione con l’associazione archeologica Finziade. L’iniziativa consiste in un corso gratuito rivolto a tutti coloro i quali desiderano conoscere più a fondo i siti di maggiore interesse storico culturale della nostra città al fine di accompagnare i gruppi di turisti alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio. Domenica i primi 10 iscritti al corso hanno accompagnato un gruppo di turisti in giro per la città facendo scoprire loro luoghi unici come la “Cappella del Cristo nero” ed il “Museo del Mare”. Il Presidente della ProLoco Angelo Cellura si ritiene soddisfatto dal numero di partecipanti al corso, queste le sue parole:”nonostante l’iniziativa sia stata pubblicizzata solo da un paio di giorni abbiamo ricevuto numerose richieste di iscrizione e questo significa che ci sono tanti giovani interessati alla storia ed alla cultura del nostro territorio. L’idea nasce da un’esigenza ovvero quella di soddisfare la richiesta dei numerosi gruppi turistici che si rivolgono alla ProLoco per essere accompagnati all scoperta dei siti di maggiore interesse storico e culturale, pertanto servivano nuovi soci in grado di svolgere tale attività. La nostra città offre tante cose da visitare, peccato che al momento alcuni siti non sono fruibili come la Tholos e rifugio antiaereo , tutti i gruppi ci chiedono di visitarli ma possiamo solo rispondere che siamo in attesa che l’amministrazione li apra al pubblico”.