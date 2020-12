Gli uffici comunali Servizi sociali di via Marianello sono stati letteralmente presi d’assalto in concomitanza con la distribuzione dei buoni spesa. Diverse decine di automobili hanno affollato l’ampio spiazzo portuale con centinaia di utenti assembrati nei pressi del presidio. Sul posto sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine per tentare di riportare l’ordine l’indispensabile rispetto del distanziamento sociale.