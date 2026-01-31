ADV

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UN COMUNICATO STAMPA DI ROSARIO GRACI, TITOLARE DELLA DITTA GRACI DISTRIBUZIONE CARBURANTE.

La Ditta Graci con profondo rammarico comunica che, a seguito della revoca della concessione del suolo pubblico disposta dall’Amministrazione comunale con determina dirigenziale n.79 del 16/01/2026, l’attività di distribuzione di carburanti cesserà a far data dal 05/02/2026.

La motivazione indicata: “L’impianto risulta incompatibile in relazione agli aspetti della circolazione stradale in quanto privi di Sede propria per il quale il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata” una presunta incompatibilità con il buon andamento della circolazione stradale.

Si chiude così, dopo oltre ottant’anni, una realtà che ha rappresentato il sostentamento di numerose famiglie e un punto di riferimento per l’intera comunità. Il mio Primo Pensiero va a Mio Padre Don Totò Graci e a Don Vincenzo Sorriso, che hanno costruito questa realtà allora “SHELL”. È doveroso ricordare con gratitudine Fedele Moscato (u Zu Fidili), Don Paolo Sottile, Don Gaetano La Perna, Bennardo Antona e tutte le persone che hanno contribuito alla crescita e alla continuità dell’attività. Un pensiero particolare va a Peppe Bonfissuto e Giorgio Agosta (Giorgino), che dal prossimo 5 febbraio si troveranno purtroppo senza lavoro. Da buon padre di famiglia, farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per tutelarli.

Il distributore è stato per decenni un luogo familiare per tanti Clienti, e supporto per Imprese e aziende, ai quali rivolgiamo le nostre scuse per l’impossibilità di portare a termine i contratti di approvvigionamento in essere.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli amici che, in questo momento particolarmente difficile per la mia famiglia, hanno manifestato vicinanza e solidarietà. Rammarica, invece, la mancanza di dialogo da parte di chi, attraverso un confronto pacato e costruttivo, avrebbe potuto contribuire a individuare una soluzione e rendere meno dolorosa la chiusura di una storica attività della Città di Licata.

Il Corso Umberto perderà un piccolo pezzo della propria identità; forse il traffico sarà più scorrevole, considerando l’afflusso di automobili — e, come ricordava ironicamente Johnny Stecchino, “la vera piaga di Licata è il traffico”.

A conclusione di questa lunga storia, sento il dovere di dire: Grazie LICATA!!!

Ad Maiora.

Rosario Graci