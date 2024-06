Pubblicità

Il Distretto socio-sanitario D5 composto dai Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, ha diffuso un avviso pubblico per la costituzione di una Long List di esperti in vari profili. La lista è finalizzata al successivo eventuale conferimento di incarichi professionali per l’attuazione e gestione di progetti complessi finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali di rilevanza distrettuale.

A darne comunicazione è l’assessore Stefania Rolla.

L’avviso, munito degli allegati da compilare, è consultabile sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Licata.