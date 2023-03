Pubblicità

È con soddisfazione che il Distretto Socio Sanitario D5 ed il comitato dei sindaci nelle persone del dott. Castellino e Galanti, hanno provveduto il 7 marzo scorso a incardinare presso la dotazione organica del distretto le figure dell’Equipe multidisciplinare attraverso la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato delle 15 figure tecniche necessarie all’espletamento di tutti i servizi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Attraverso il lavoro congiunto dai due Sindaci ed entrambe le Giunte municipali delle cittadine agrigentine si è riuscito a dare slancio e vitalità ad una situazione che ormai da anni attanagliava il personale precario del distretto.

Nello specifico a seguito della decisione di effettuare il cambio del comune capofila nella gestione di alcuni dei principali progetti di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale la città del Gattopardo, grazie al supporto di tutto l’apparato burocratico e politico, ha approvato in tempi record per una pubblica amministrazione le prime Delibere per la stabilizzazione dei precari, la cosiddetta Legge Madia.

Tali provvedimenti riguardano otto assistenti sociali, uno psicologo e sei educatori professionali. Entro il 2024, ha rassicurato il primo cittadino palmese saranno inoltre pubblicate le Delibere per la stabilizzazione, sempre con riferimento al citato “comma 1”, per una ulteriore figura per il rafforzamento del servizio di supporto psicologico del distretto socio sanitario ritenuto imprescindibile per lenire l’endogena carenza di figure specialistiche che hanno afflitto storicamente l’ambito territoriale. Questi atti confermano l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di proseguire verso le prossime tappe di questo lungo percorso attraverso un intervento di carattere strutturale dell’intero impianto dei servizi sociali. Il costo del personale della dotazione organica rimodulata sarà finanziato da risorse derivanti da finanziamenti regionali e nazionali. Inoltre, sarà potenziato il sistema dei servizi sociali comunali, con la stabilizzazione di queste 15 unità assunte dall’Ente. Infine, il piano assunzionale approvato renderà più efficiente la macchina amministrativa, “Ci siamo battuti per raggiungere questo importante obiettivo, che non avevamo previsto nel nostro programma elettorale per evitare di strumentalizzare il bisogno ed il disagio dei tanti precari. Sotto l’aspetto politico, è il momento per affermare che, finalmente anche a questi lavoratori è stata data la serenità e la dignità doverosa.” – ha tenuto a precisare il primo cittadino di Palma di Montechiaro.

Nel corso della cerimonia di stipula avvenuta nell’aula consiliare di palazzo degli Scolopi il Sindaco Castellino ha voluto sottolineare “come si ritiene opportuno significare l’importanza del momento, sia per coloro che vedono finalmente il traguardo a partire dalla stipula dei propri contratti di lavoro a tempo indeterminato che per le Amministrazioni comunali finalmente in grado di capitalizzare un prezioso patrimonio professionale costruito negli anni e nel territorio”. I sindaci Galanti e Castellino hanno in tal modo voluto mettere la parola fine ad un percorso di incertezza e instabilità che non permetteva di pianificare interventi nell’ambito territoriale.

“La stabilizzazione del personale del comune di Palma, è un risultato non soltanto per i lavoratori interessati, ma per tutti i cittadini. Il nostro intervento sarà più efficace, grazie a questi lavoratori, che guarderanno al futuro, con più fiducia, mettendosi a servizio della comunità con rinnovato impegno. – commenta il Sindaco Galanti di Licata.

Il Sindaco Castellino ha tenuto a precisare come “Abbiamo il dovere di dare sicurezza al futuro di tanti professionisti, operatori del sociale a tutti i livelli, che si sono spesi senza risparmio di energie per anni, mantenendo in piedi il sistema sociale territoriale e garantendo adeguata assistenza ai nostri concittadini. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra effettuato dal comune di Palma di Montechiaro e da tutto il personale degli uffici coinvolti, complesso ed impegnativo, che abbiamo portando avanti con sacrificio e dedizione, al difuori di becere logiche propagandistiche o politiche. E’ un periodo importante e storico per il Comune di Palma di Montechiaro – conclude il Sindaco – in cui, grazie alla volontà e alla determinazione di questa Amministrazione da me rappresentata, si stanno gettando alle spalle anni di precariato per il personale e per le loro famiglie e, contestualmente, stiamo potendo finalmente incrementare gli organici consentendo ad ogni struttura di cominciare a poter contare su un numero stabile di operatori, adeguato a rispondere sempre meglio ai bisogni assistenziali del territorio. In questi 6 anni abbiamo stabilizzato circa 80 lavoratori tra Comune Distretto e Partecipata: un traguardo che ci emoziona e ci riempie di orgoglio”.

Il Sindaco ha ringraziato di cuore le due punte di diamante del distretto: Dott.ssa Burgio e Dott.re Zarbo che operano senza lesinare sforzi insieme al Dott Dinicolò, la Signora Incorvaia e tutti gli altri collaboratori.

Ad impreziosire la cerimonia di sottoscrizione dei contratti di lavoro la comunicazione da parte dei coordinatori del Distretto Socio Sanitario D5, Dott.ssa Burgio e Dott.re Zarbo, del fatto che l’ambito territoriale è risultato essere il più efficiente a livello regionale sul Programma PON INCLUSIONE ottenendo in tal senso anche un riconoscimento formale da parte del Ministero della Sanità che vedrà il proprio apice nella cerimonia di premiazione che avrà luogo a Roma il prossimo 29 Marzo, il Sindaco Stefano Castellino ha dato la notizia in diretta suscitando ulteriore grande gioia tra i presenti.