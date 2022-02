Pubblicità

Sono aperte le iscrizioni al Registro Distrettuale d’accreditamento per le imprese sociali, le cooperative sociali e loro consorzi, iscritti all’Albo regionale ex art.26 L.R. 22/86, nella sezione inabili, per il servizio di assistenza educativa domiciliare.

Lo rende noto, con avviso pubblico, il Distretto Socio-Sanitario D5 Licata e Palma di Montechiaro.

La richiesta d’accreditamento deve essere redatta sull’apposito modulo (allegato C, della Determina n.55 del 17 febbraio 2022, corredata da tutti i documenti richiesti in calce alla stessa, sottoscritta, a pena l’esclusione, dal legale rappresentante ed inviata entro le ore 10

del 7 marzo 2022 esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: [email protected]

Gli allegati al presente Avviso possono essere scaricati dai seguenti siti web istituzionali: www.comune.licata.ag.it e www.comune.palmadipalmadimontechiaro.ag.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Piano del Distretto Socio- Sanitario D5, inviando una mail a: [email protected]