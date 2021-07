Pubblicità

Tre associazioni di categoria, Cna, Confcommercio e Fenapi, hanno incontrato il dirigente del commissariato di Polizia, il vicequestore Cesare Castelli, per affrontare diversi temi relativamente alle modalità di apertura e gestione degli esercizi pubblici in una fase in cui, dal 6 agosto prossimo, controlli e verifiche sono destinati ad aumentare.

Alla riunione del 26 Luglio convocata dal dirigente del commissariato di PS di Licata sono stati affrontati diversi temi

Norme sul distanziamento, specialmente in relazione agli assembramenti che si verificano nei pressi dei locali di somministrazione al pubblico. E’ stato ribadito che il gestore ha la responsabilità di regolare gli afflussi e il distanziamento non solo all’interno del locale, ma anche all’esterno sull’area che ha in concessione. Non ha responsabilità invece sulle aree pubbliche esterne alla concessione.

Norme relative agli spettacoli organizzati dai locali, in particolare sulla distinzione fra piccolo spettacolo e evento musicale vero e proprio. Qui la legge non è molto precisa, purtuttavia è stato ribadito che sarà posta attenzione al fatto che lo spettacolo sia di ausilio o prevalente rispetto all’attività principale del locale. Nel secondo caso l’evento sarà giudicato diverso dal piccolo spettacolo con le relative conseguenze.

Norme relative all’inquinamento acustico da musica, affrontato alla luce del regolamento comunale vigente che, a detta del dirigente, è molto preciso e chiaro sui punti da rispettare.

Si è parlato anche della questione relativa agli stabilimenti balneari, che a detta sempre del dirigente, svolgono in alcuni casi attività diverse da quelle previste, come ad esempio eventi enogastronomici. Su queste attività, che esulano da quanto è previsto nella licenza, saranno potenziati i controlli.

Le associazioni sindacali hanno ribadito che, al di la della violazione delle norme, che non viene messa in discussione, occorre tener presente che le imprese escono da un lungo periodo di limitata attività se non di blocco totale. Per questo motivo occorre valutare attentamente ogni posizione. Inoltre le stesse sigle sindacali si sono messe a disposizione per informare i propri associati sulle norme e limitazioni previste in modo da evitare possibili sanzioni soprattutto per mancata conoscenza delle norme stesse.

Confcommercio, Cna e Fenapi, hanno ringraziato il dirigente per la sensibilità dimostrata nell’organizzare l’incontro, ed hanno auspicato che nel tempo si possa continuare nell’ottica della collaborazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

“In un momento tanto difficile – le parole di Piero Caico – apprezziamo l’apertura del dirigente del commissariato. Da parte nostra come Cna, l’obiettivo è quello di informare e documentare i nostri associati e abbiamo gettato le basi per l’organizzazione di una serie di incontri nella nostra sere con lo stesso dirigente al fine di creare un clima di maggiore informazione tra associazioni di categoria ed esercenti”.