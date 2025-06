”Manomessi gli armadietti dei dissuasori, ecco perché l’autoambulanza del 118 non ha avuto la possibilità di accedere al corso Vittorio Emanuele”.

Ad annunciare il grave episodio è stata l’amministrazione comunale, con il vice sindaco Angelo Trigona.

“Qualcuno ha forzato le serrature ed ha manomesso gli armadietti, provocando un guasto ai sensori – spiega il vicesindaco – In pratica, quando arrivano i mezzi di soccorso o delle forze dell’ordine, i sensori percepiscono il suono delle sirene ed abbassano i dissuasori, così i mezzi in allarme riescono a passare. Il sabotaggio ha impedito che ciò accadesse. Ieri un tecnico è arrivato a Licata, ha rimesso a posto i sensori sabotati ed ha sostituito le serrature degli armadietti, in modo da impedire altre manomissioni”.

Il sabotaggio ha riguardato anche i dissuasori di via San Paolo.