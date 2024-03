Pubblicità

Il telegiornale di giovedì 7 marzo di Lanterna Tv.

In scaletta.

DISSESTO FINANZIARIO, SALTA LA SEDUTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

DISSESTO FINANZIARIO, IL CONSIGLIERE SPITERI ALL’ATTACCO DEGLI ASSENTI

FONDO ANTICO, LANZA: “AMMINISTRAZIONE ASSENTE IN COMMISSIONE”

VIA MONFALCONE, DISAGI PER I RESIDENTI PER UNA PERDITA IDRICA

LICATA CALCIO, CAPPELLO: “RISPETTO PER IL SIRACUSA, MA DAREMO TUTTO”