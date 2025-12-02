“Ai comuni con popolazione da 25.000 fino a 100.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 è riconosciuto un contributo complessivo, per l’esercizio finanziario 2025, di 6.000 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o copertura del disavanzo o quale contributo al costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministro dell’Interno di cui all’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), negli anni finanziari 2014-2024 risulti in sovrannumero”.

Questa la nota dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che riconosce fondi per i Comuni in dissesto finanziario. Nel complesso si tratta di 8 Comuni siciliani (della fascia tra 25000 e 100000 abitanti) tra cui figura anche Licata che incamera la cifra di 469.141,84 euro. “Grazie ai tre deputati che in commissione bilancio hanno presentato l’emendamento” il commento del Sindaco di Licata, Angelo Balsamo.