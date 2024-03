Pubblicità

Manca il numero legale, salta il Consiglio comunale per votare l’unico punto all’ordine del giorno: la proclamazione di dissesto finanziario per il Comune di Licata. La seduta è stata riaggiornata di un’ora. Dopodiché se ne parlerà domani quando basterà la presenza di 10 consiglieri per proclamare aperta la seduta. In Aula questa sera erano presenti i consiglieri Burgio, Parisi, Federico, Graci, Graci Stefania, Caico, Spiteri, Sitibondo, Cosentino, Triglia e Curella. Assenti i rimanenti 13 consiglieri comunali.