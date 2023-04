Pubblicità

Questa mattina sono arrivate al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, alcune proteste da parte degli utenti del Poliambulatorio “Giulio Castellino” del luogo. In particolare, è stato segnalato al Primo Cittadino che ci sono difficoltà anche per rinnovare l’esenzione del ticket e la scelta del medico di famiglia nonché la riduzione di alcune ore degli specialisti presenti. Il Sindaco Castellino, pur ribadendo che il Poliambulatorio è di competenza dell’Asp agrigentina, in qualità di Sindaco della città del Gattopardo e responsabile della Salute dei cittadini, ha subito contattato gli organi della stessa Asp di Agrigento, nelle persone del Commissario Dott. Mario Zappia e del Direttore del Distretto Dott. Carlo Collura, i quali hanno assicurato il loro pronto intervento per risolvere queste problematiche e, quindi il miglioramento dei servizi.

“Come Sindaco sono sempre a disposizione dei miei concittadini – dice Castellino – ma in questo caso posso farmi soltanto da portavoce visto che il Poliambulatorio ed i servizi che offre sono di competenza dell’Asp. Devo ringraziare sia il Dott. Zappia che il Dott. Collura i quali mi hanno promesso che i disservizi verranno risolti nel più breve tempo possibile, dimostrando ancora una volta sensibilità e profonda collaborazione istituzionale. D’altronde, i rapporti tra il comune che guido e la stessa Asp sono stati improntati sempre nella massima correttezza e trasparenza”.