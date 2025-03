«La valutazione positiva della Commissione tecnico specialistica ai progetti per i dissalatori di Trapani e Porto Empedocle è il segnale che stiamo lavorando bene per affrontare la grave crisi idrica che ha colpito la Sicilia a causa dei cambiamenti climatici. E lo stiamo facendo nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. È stato riconosciuto, infatti, grazie allo studio di incidenza ambientale, che non si rilevano impatti negativi degli impianti su habitat, flora e fauna dei siti interessati e sono stati giudicati validi i provvedimenti previsti di mitigazione ambientale. La strada, dunque, è quella giusta e stiamo rispettando i tempi previsti».

Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, commentando il via libera della Cts.

«Il progetto dei dissalatori, fortemente sostenuto dal governo Schifani, procede – aggiunge Savarino – e contribuirà notevolmente ad aumentare la quantità d’acqua a disposizione dei territori, fondamentale non solo per l’approvvigionamento della popolazione ma anche delle attività agricole e zootecniche, vitali per l’economia regionale».