Dissalatori, Savarino: “Via libera grazie a sinergia tra governo ragionale e nazionale”

“La sinergia tra governo nazionale e governo regionale continua a dare i suoi frutti e oggi abbiamo raggiunto un risultato molto importante per la Sicilia e, in particolare, per la provincia di Agrigento”. Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino commentando la notizia del dimezzamento dei tempi ottenuto dal Presidente Schifani per la riattivazione di tre dissalatori in Sicilia deciso oggi dalla cabina di regia nazionale sulla siccità.

“I due dissalatori di Gela e di Porto Empedocle saranno fondamentali per l’approvvigionamento idrico dell’Agrigentino. Finalmente possiamo guardare al futuro con maggiore serenità. Ringrazio il presidente Schifani per l’intuizione e la forte determinazione, e ringrazio i ministri dell’esecutivo Meloni per la sensibilità mostrata e per la prontezza con la quale ci stanno aiutando a fronteggiare l’emergenza in Sicilia”.