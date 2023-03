Pubblicità

Cumuli di spazzatura all’esterno dei cimiteri, interviene il consigliere comunale di opposizione, Angelo Curella.

Da diversi giorni, o meglio da diverse settimane, gli ingressi dei due cimiteri comunali sono sommersi dai rifiuti in parte generati dai fiori secchi regolarmente depositati dai cittadini che ripuliscono le tombe dei propri cari defunti ed in parte dai soliti incivili che conferiscono in modo abusivo materiale organico, umido e vario.

Nel primo caso, il cittadino educato e rispettoso, non ha nessuna colpa anzi rispetta quanto ordinato dal Sindaco ovvero che i fiori secchi si debbano buttare nei cassonetti antistanti all’ingresso dei cimiteri, nel secondo caso invece continua l’abbandono incontrollato da parte di incivili che approfittano della presenza dei cassonetti per gettare rifiuti di qualsiasi natura. Intanto chiedo al Sig. Sindaco e/o a chi di competenza il motivo per cui ancora oggi, dopo molti giorni di stallo, non abbia predisposto la bonifica delle aree in questione.

Purtroppo di solito quando i cassonetti si presentano stracolmi di rifiuti, anche quelli regolarmente predisposti per la raccolta dei fiori secchi, gli incivili si sentono autorizzati all’abbandono ed al deposito di altro tipo di rifiuto. Tutto questo meriterebbe ferma condanna da tutti i cittadini!!!

Per evitare questo fenomeno, Sig. Sindaco, perché in prossimità dei cimiteri non si effettua lo svuotamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti ogni giorno?

Ed eventualmente Sig. Sindaco ha preso posizione nei confronti della ditta inadempiente?

Caro Sindaco, cosa si aspetta per intervenire e far ripulire con urgenza le aree in questione? Ormai siamo abituati alla pulizia straordinaria (vedi ogni lunedì mattina l’area “ecologica” di via Giarretta), con impiego straordinario di persone e mezzi che fanno lievitare i costi: ma tanto si sa e a fine anno si fanno i conti, si aggiorna il PEF e a pagare saremo noi cittadini onesti.

Sig. Sindaco, ormai il suo mandato sta per finire ma faccia qualcosa per salvare il salvabile: ordini subito la pulizia straordinaria delle aree limitrofe ai cimiteri comunali e delle varie zone della città ove sono sparsi rifiuti di ogni genere così forse i cittadini onesti gliene saranno grati. Si cerchi di risolvere la questione dell’area ecologica (se così si può chiamare) di Via Giarretta, i residenti del quartiere, i passanti e tutti, non possono più sopportare tale scempio e con l’avvicinarsi della stagione estiva e delle alte temperature la zona sicuramente sarà ancora più invivibile con l’odore nauseabondo proveniente dalle tonnellate di rifiuti accatastati.

Angelo Curella – consigliere comunale di opposizione