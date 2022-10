Discarica nei pressi dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, presa di posizione di Maria Grazia Cimino del Tribunale per i dirotti del Malato.

Desidero complimentarmi con l’autista del bus cittadino che oggi, 14 ottobre, mi ha portato in ospedale per il mio impegno di volontariato, per l’abilità nell’eseguire una manovra al fine di evitare la discarica che occupa una vasta area della zona parcheggio davanti al presidio ospedaliero.

Chiediamo all’Amministrazione comunale se sia a conoscenza di questa situazione denunciata da più parti e davvero insostenibile, e soprattutto di intervenire con azioni efficaci per risolverla.

Non si può vedere davanti al nostro ospedale una cosa del genere. Oltre all’immagine che forniamo a noi stessi e a terzi che dire del danno alla salute pubblica che questo scempio comporta? C’è da restare allibiti.

Occorrerà certamente investire sulla comunicazione per responsabilizzare i cittadini ma data la situazione di emergenza si deve intervenire da parte dell’amministrazione comunale per risolvere subito questo problema.

Maria Grazia Cimino

Coordinatore Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva Licata