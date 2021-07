Pubblicità

Ai sensi della Circolare n. 5 del 22 giugno 2021 dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è fissata l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. del 26 settembre 2016 dal 1° Gennaio al 30 Giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno.

Lo rende noto la dott.ssa Angela Silvana Burgio, Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D5 che comprende Licata e Palma di Montechiaro e l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

L’istanza di accesso al beneficio economico potrà essere presentata, nel corso del secondo semestre (1° luglio – 31 dicembre) al PUA dell’ASP competente per territorio di residenza, sito a Licata in contrada Cannavecchia e a Palma di Montechiaro presso il Poliambulatorio di via Tenente Palma n. 2 o presso gli uffici del protocollo generale dei due Comuni del Distretto ubicati rispettivamente a Licata in Piazza Progresso n. 10 e a Palma di Montechiaro in via Fiorentino n. 89.

Per coloro che già beneficiano dell’intervento non è necessario presentare istanza.

Per informazioni, i soggetti interessati possono rivolgersi alla Sig.ra Giovanna Bonsignore nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 ore alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 – tel. 0922799231 – e-mail: [email protected] .

Il modello di domanda è disponibile presso il Dipartimento Servizi Sociali dei due Comuni formanti il distretto o è scaricabile sui siti istituzionali degli stessi ai seguenti indirizzi: www.comune.licata.ag.it – www.comune.palmadimontechiaro.ag.it.