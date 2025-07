Si è celebrato a Roma nei giorni 27 e 28 giugno l’VIII Congresso nazionale di Cittadinanzattiva “ DIRITTI INCOMPRIMIBILI.Per una società più giusta, coesa e partecipata”,con la riconferma di Annalisa Mandorino, Segretaria Generale e Anna Rita Cosso, Presidente nazionale di Cittadinanzattiva. La due giorni si è aperta venerdì 27 con un evento al Teatro Ateneo della Sapienza con la partecipazione di accademici esponenti delle istituzioni, ricercatori e attivisti, proseguita poi il 28 quando l’Assemblea degli Enti associati ha provveduto ad eleggere le figure che guideranno Cittadinanzattiva per i prossimi quattro anni. Su proposta dal Segretario Generale-legale rappresentante si è proceduto all’elezione del Collegio Nazionale di Garanzia, fra isuoi componenti Maria Grazia Cimino.

Il riferimento ai Diritti incomprimibili che fa da titolo al nostro Congresso è stato richiamato nei giorni scorsi anche dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti, che ha affermato che è ‘la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione’. Per contribuire ad assicurare tali diritti, nel tempo in ci viviamo attraversato da crisi sovrapposte e cambiamenti rapidi,vogliamo- sottolinea la Segretaria Generale- crescere nei numeri, nelle competenze, attraverso i punti, fisici e digitali, in cui fare tutela, nella nostra capacità di rigenerarci attraendo nuovi attivisti; soprattutto abbiamo la missione di favorire l’attivazione delle persone che incontriamo, fondandola su una comunanza di intenti e di impegni, continuativa o anche occasionale riaffermando la centralità della partecipazione civica, della giustizia sociale e della non negoziabilità dei diritti.

Dalla sede di Cittadinanzattiva-Licata