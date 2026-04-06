Il 12 aprile 2026, alle ore 18:30, la suggestiva cornice della Casa di Rosa a Licata ospiterà un tributo alla “voce della Sicilia”. Collaborazione con la CESVOP (organizzazione regionale a supporto delle associazioni del terzo settore).

La manifestazione celebra l’eredità di Rosa Balistreri non solo come artista, ma come simbolo di riscatto sociale e lotta civile. Protagonista dell’omaggio sarà l’interprete GIUSY SCHILIRO’, accompagnata dalla sensibilità musicale del maestro Alfredo D’Urso.

Sotto il profilo artistico, la serata con Giusy Schilirò è di grande intensità: la sua non è una semplice esecuzione, ma una riappropriazione viscerale del repertorio folk. Dotata di un timbro scuro e graffiante, Schilirò possiede la capacità drammatica di restituire al pubblico il dolore e la fierezza dei testi originali, e punta dritto al cuore degli ascoltatori. La sua interpretazione onora la memoria della Balistreri, trasformando ogni brano in un momento poetico e vibrante. Un incontro imperdibile tra storia, musica e impegno sociale.

Con questa manifestazione musicale si intende promuovere Rosa Balistreri, pioniera dei diritti delle donne, dei lavoratori e degli emigranti” Promuovere la figura di Rosa Balistreri è un’idea forte: la sua musica non era solo intrattenimento, ma un grido di giustizia sociale.

Rosa Balistreri è “La Voce di Chi non ha Voce”

Rosa Balistreri cantava la fame, l’abuso e la dignità. La manifestazione ha un tema centrale che collega le canzoni di Rosa Balistreri al nostro tempo:

• Donne: Diritti delle donne e supporto ai centri antiviolenza.

• Lavoratori: Tutela dei diritti dei lavoratori e lotta al caporalato.

• Emigrati: risposta alla ricerca di una migliore qualità della vita e di una retribuzione più equa.

INFO

• Quando: domenica 12 aprile 2026 ore 18.30

• Dove: Casa di Rosa – Via Martinez, 42, Licata

• Ingresso: Libero (fino a esaurimento posti)

• Contatti: Mel Vizzi: 338 6583275 | Nicolò La Perna: 339 3269071