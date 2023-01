Pubblicità

Formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, c’è anche una licatese. Si tratta della 31enne Oriana Sciortino arrivata al 59° posto.

Mercoledì 18 gennaio presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati dalle ore 11 si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’8° Corso-concorso, al quale quest’anno prenderanno parte 150 allievi, selezionati tra 7.000 candidati.

Alla cerimonia saranno presenti le più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Prima della lectio magistralis del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, la Presidente Paola Severino terrà il discorso introduttivo per i nuovi allievi della Scuola.

“Elevata selettività e didattica di eccellenza sono le caratteristiche del percorso per l’accesso alla carriera dirigenziale del nostro Paese e che rendono il Corso-concorso SNA un unicum per il connubio fra ricerca e selezione dei talenti, formazione e pratica nelle Istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private” – afferma la Presidente della SNA Paola Severino – “Possiamo considerare i dirigenti che saranno selezionati al termine del percorso di formazione e di applicazione pratica, la prima generazione di “dirigenti PNRR” che non solo dovranno dare attuazione concreta al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma che del PNRR dovranno assorbire, ma soprattutto attuarne, anche dopo il 2026, la filosofia più profonda.”