Alle ore 21 andrà in onda una trasmissione/conferenza nel corso della quale la redazione di Lanterna Tv presenterà le dirette streaming della Settimana Santa 2025 in programma dall’undici al 20 aprile. Giuseppe Cellura e Domenico Cannizzaro spiegheranno come verrà organizzato il lavoro in 10 giorni che vedranno il nostro canale impegnato con un appuntamento ormai diventato fisso nel nostro palinsesto. Appuntamento alle ore 21 di stasera sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.