La prima edizione del “Licata DJ Contest 2023 – “Memorial Magliarisi” che si questa sera in piazza Progresso, a partire dalle ore 22, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv. Ospite speciale della serata sarà Marina Dainotto, in arte DJ Aniram.

L’evento musicale, organizzato con il patrocinio del Comune di Licata, consiste in una competizione tra DJ emergenti che potranno mostrare la loro bravura in consolle, per poi essere votati da una giuria di qualità presieduta dal DJ, produttore musicale, Jo Corbo.

Sponsor principale della serata è “Vivere & Viaggiare” di Ivan Milite.